Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин вспомнил древнюю классическую китайскую поговорку при встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на переговорах в Пекине.

Российского лидера цитирует РИА Новости.

В Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени​​​. Мы действительно очень рады вас видеть сказал президент РФ в начале беседы

"Не виделись день, а как будто минуло три осени" – это классическая китайская идиома из древнекитайского сборника стихов "Ши цзин" ("Канон стихов"), который относится к XI - VI векам до н. э.

Ранее в Доме народных собраний в Пекине стартовали переговоры лидеров двух держав.