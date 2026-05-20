Путин заявил о содержательных переговорах с Си Цзиньпином в узком составе

Москва20 мая Вести.Российско-китайские переговоры в узком составе были содержательными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время начала переговоров в расширенном формате.

Глава государства отметил, что характер беседы был дружественный и доверительный.

Только что в традиционном дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры [с председателем КНР Си Цзиньпином] по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате сказал Путин

Накануне российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом. Позже в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина. Сообщалось также, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.