Москва20 маяВести.Российско-китайские переговоры в узком составе были содержательными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время начала переговоров в расширенном формате.
Глава государства отметил, что характер беседы был дружественный и доверительный.
Только что в традиционном дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры [с председателем КНР Си Цзиньпином] по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком форматесказал Путин
Накануне российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом. Позже в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина. Сообщалось также, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.