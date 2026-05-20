Путин: переговоры в Китае прошли в теплой, товарищеской атмосфере

Москва20 мая Вести.Переговоры в Китае прошли в теплой, товарищеской атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с Си Цзиньпином.

Глава государства отметил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня и сейчас продолжают развиваться. Российский лидер добавил, что взаимодействие Москвы и Пекина не зависит от текущей мировой конъюнктуры.

Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере сказал Путин

Накануне российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом. Позже в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Лидеры двух стран подписали Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.