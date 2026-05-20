Москва20 маяВести.Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Накануне, 19 мая, президент России прибыл в КНР с официальным двухдневным визитом, который совпадает с 25-й годовщиной Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиватьсяподчеркнул российский лидер
Путин отметил, что отношения РФ и КНР самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. По его словам, отношения двух стран служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между государствами и народами в настоящее время.