Путин: отношения РФ и Китая достигли беспрецедентного уровня Путин: отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентного уровня

Москва20 мая Вести.Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Накануне, 19 мая, президент России прибыл в КНР с официальным двухдневным визитом, который совпадает с 25-й годовщиной Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться подчеркнул российский лидер

Путин отметил, что отношения РФ и КНР самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. По его словам, отношения двух стран служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между государствами и народами в настоящее время.