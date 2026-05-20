Москва20 маяВести.По итогам саммита в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявлением о намерении углублять взаимодействие вооруженных сил двух стран.
Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматахотмечается в заявлении
Также в документе говорится, что РФ и КНР будут "совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность".
После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня – они самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры.