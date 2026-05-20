Россия и КНР будут укреплять дружбу между ВС, расширять практику военных учений Россия и Китай продолжат укреплять дружбу между вооруженными силами

Москва20 мая Вести.По итогам саммита в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявлением о намерении углублять взаимодействие вооруженных сил двух стран.

Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах отмечается в заявлении

Также в документе говорится, что РФ и КНР будут "совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность".

После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня – они самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры.