Путин поприветствовал участников II Открытого диалога в НЦ "Россия" Путин обратился к участникам II Открытого диалога в НЦ "Россия"

Москва28 апр Вести.В Национальном центре "Россия" стартовал II Открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста". Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам с приветственным словом.

Глава государства отметил, что форум за короткое время приобрел мировые масштабы. Его география, по словам Путина, "охватывает, без преувеличения, всю планету". Помимо этого форум стал значимым пространством для профессионального общения.

География [форума] охватывает, без преувеличения, всю планету. В конкурсе эссе — творческих работ — приняли участие эксперты, руководители бизнеса, ученые из 120 стран, включая Азию, Африку, Ближний Восток, Европу, Австралию, Северную и Южную Америку заявил Путин

По словам главы государства, всех авторов, у которых разный опыт и взгляды, объединила "сильная и дерзкая идея" сформировать общее понимание будущего. Мир, как заметил Путин, вступил в эпоху глубинных структурных изменений. События последних лет, отметил глава государства, показывают все элементы глобального роста от экономики до технологий.