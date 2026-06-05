Путин рассказал, как Россия реагирует на глобальные перемены в мире Путин: РФ оценивает глобальные перемены в мире как колоссальные возможности

Москва5 июн Вести.Россия оценивает глобальные перемены в мировой экономике как колоссальные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что на Москву все еще оказывается серьезное давление извне, но это также дало стране более широкое "пространство для маневра", принятия новых технологичных решений и освоения новых рынков.

Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы определиться с ними, мы стремимся действовать быстро и прагматично отметил президент

По его словам, центры мирового влияния все больше смещаются в пользу интересов стран Глобального Юга.

Накануне Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что связка России, Индии и Китая помогает всем.