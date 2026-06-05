Путин: Россия открыта для тех, кто заинтересован равноправном сотрудничестве

РФ открыта для тех, кто заинтересован равноправном сотрудничестве, заявил Путин Путин: Россия открыта для тех, кто заинтересован равноправном сотрудничестве

Москва5 июн Вести.Россия всегда готова работать с теми, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что уникальность и привлекательность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют бизнес, целые отрасли и даже государства.

Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству сказал Путин

Российский лидер выразил уверенность, что гармоничный путь развития заключается в умении сторон слышать друг друга и понимать общие интересы.