Путин: РФ приветствует все политсилы в Германии, кто хочет работать с Москвой

Путин рассказал, с кем Россия готова взаимодействовать в Германии Путин: РФ приветствует все политсилы в Германии, кто хочет работать с Москвой

Москва4 июн Вести.Россия приветствует все политические силы в Германии, которые готовы восстанавливать и развивать отношения с Москвой. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств 4 июня в Санкт-Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что Москва намерена работать со всеми, кто выражает готовность сотрудничать с ней.

Что касается оценок, мы приветствуем все политические силы Федеративной Республики, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Россией, будь то "Альтернатива для Германии", либо любая другая партия сказал Путин

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что правительство Германии уже на протяжении нескольких недель готовится к переговорам с Россией.

Также Владимир Путин пояснил, что восстановить подачу российского газа по одной из сохранившихся после теракта веток "Северного потока" можно хоть завтра. Но на это нужна политическая воля - решение правительства ФРГ.

5 июня Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Его речь будет большей частью посвящена вопросам развития экономики России.