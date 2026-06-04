Путин: газ по уцелевшей ветке "СП-2" можно пустить хоть завтра Путин: газ по уцелевшей ветке "СП-2" можно пустить хоть завтра

Москва4 июн Вести.Газ по уцелевшей ветке "Северного потока - 2" можно пустить в Германию хоть завтра, нужно лишь нажать кнопку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что не Россия отказалась поставлять энергоресурсы в Европу, а сами европейцы прекратили их покупать в надежде, что это обрушит российскую экономику. Если Германия хочет, чтобы поставки газа из РФ возобновились, нужно, чтобы правительство страны на это решилось, добавил он.

Как вы знаете, "Северные потоки" были взорваны, но одна нитка "Северного потока - 2" цела и невредима. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германия сказал Путин

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия должна обсуждать с Россией вопрос возобновления поставок газа в стране. По его мнению, это необходимо сделать после окончания конфликта на Украине, а потому выразил надежду, что он скоро завершится.

Между тем основатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что промышленность Германии нуждается в доступных энергоресурсах, в том числе из России.