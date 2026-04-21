Москва21 апр Вести.Программа социальной газификации в России продемонстрировала хороший результат, правительство будет ее продолжать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В рамках встречи с представителями муниципального сообщества​​​ глава государства ответил на вопросы о внутренней политике страны. В частности, была упомянута программа социальной газификации.

Это востребованная тоже программа, она не так уж и давно родилась, но дает хороший эффект… Программа, без всяких сомнений, будет продолжаться пояснил Путин

Также глава государства отметил, что уровень газификации в стране в среднем поднялся до отметки в 75%. В ближайшие годы власти ожидают прирост еще на 8,3 процентных пункта. Путин напомнил о том, перед правительством стоит задача увеличить уровень газификации до 85% к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в 2025 году власти выделили миллиард рублей на программу социальной газификации.