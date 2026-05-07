Путин похвалил Ростех за рост производства гражданской продукции в условиях СВО Путин похвалил рост производства гражданской продукции Ростеха на фоне СВО

Москва7 мая Вести.Президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение выпуска гражданской продукции Ростеха в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Генеральный директор на встрече в Кремле доложил Путину, что выручка Ростеха по гражданской продукции выросла. По его словам, она составляет на сегодняшний день порядка 1,12 триллиона рублей.

В условиях проведения СВО рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо сказал Путин

Кроме того, Чемезов рассказал о результатах работы корпорации за 2025 год, а также о выпускаемой продукции и перспективных разработках.

Ранее глава Ростеха заявил, что у России достаточно ресурсов как для внутреннего рынка, так и для экспорта.