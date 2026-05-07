Москва7 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин отметил улучшенные характеристики новой модели вертолета "Ансат".

Об этом он заявил в ходе приема главы Ростеха Сергея Чемезова. Руководитель госкорпорации рассказал российскому лидеру о ходе работ в гражданской авиации, а также о новых моделях вертолетов.

У "Ансата" нового и скорость побольше, и грузоподъемность отметил Путин

Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" разработан в КБ "Казанского вертолетного завода". Его название с татарского языка переводится как "простой" или "несложный".

Чемезов также доложил Путину о том, что выручка "Ростеха" за год увеличилась на 25% и составляет чуть больше 4,5 триллиона рублей. Он раскрыл планы госкорпорации о выводе на рынок гражданских самолетов SJ-100 "Суперджет", МС-21 и Ил-114-300.