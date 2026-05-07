Чемезов: самолет Ту-214 теперь может взаимодействовать с системами безопасности

Чемезов: внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214 Чемезов: самолет Ту-214 теперь может взаимодействовать с системами безопасности

Москва7 мая Вести.Самолет Ту-214 теперь может взаимодействовать с новыми российскими системами безопасности. Об этом рассказал глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, в сертификат типа для самолета Ту-214 внесли существенные изменения.

Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами. В частности, импортозамещение, замещена авионика и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с земли сказал Чемезов

Глава "Ростеха" уточнил, что ранее такие системы изготавливались только одной компанией из Соединенных Штатов. Теперь, подчеркнул Чемезов, Россия может делать их самостоятельно.

Путин в свою очередь указал на необходимость следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались. Чемезов ответил, что корпорация к этому стремится.