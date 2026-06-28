Чемезов: МС-21 будет конкурентом Boeing и Airbus, если те вернутся на рынок РФ

Чемезов назвал российский лайнер МС-21 заменой Boeing-737 и Airbus A320 Чемезов: МС-21 будет конкурентом Boeing и Airbus, если те вернутся на рынок РФ

Москва28 июн Вести.Российский самолет МС-21 будет конкурировать с лайнерами производства Boeing и Airbus в случае возвращения этих компаний в РФ. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Главе Ростеха был задан вопрос, является ли МС-21 конкурентной машиной для Boeing и Airbus в случае их возвращения в Россию.

Естественно, конечно. Это замена 737-го Boeing и 320-го Airbus ответил Чемезов

Глава Ростеха надеется, что такое же мнение будет и у российских авиакомпаний.

Они еще не пробовали. Я думаю, надеюсь, что будут так считать сказал Чемезов

Завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года, сообщил ранее ИС "Вести" первый вице-премьер России Денис Мантуров.