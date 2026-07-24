Гендиректор Ростеха: на замещение Boeing и Airbus в России потребуется время

Чемезов заявил, что на замещение Boeing и Airbus в России потребуется время Гендиректор Ростеха: на замещение Boeing и Airbus в России потребуется время

Москва24 июл Вести.Для полного замещения Boeing и Airbus в России потребуется время. Об этом ИС "Вести" сообщил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он обратил внимание, что большое количество самолетов Boeing и Airbus на сегодняшний день эксплуатируются в России.

По времени – конечно, потребуется достаточно большое. Потому что количество машин сегодня эксплуатируется и Boeing, и Airbus большое. И есть над чем работать сказал Чемезов

Глава "Ростеха" также раскрыл, когда начнутся первые поставки российских самолетов МС-21 компании "Аэрофлот". По его словам, первое полугодие 2027 года будет отведено на оформление документов, а со второго уже начнутся поставки.