Москва24 июлВести.Для полного замещения Boeing и Airbus в России потребуется время. Об этом ИС "Вести" сообщил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он обратил внимание, что большое количество самолетов Boeing и Airbus на сегодняшний день эксплуатируются в России.
По времени – конечно, потребуется достаточно большое. Потому что количество машин сегодня эксплуатируется и Boeing, и Airbus большое. И есть над чем работатьсказал Чемезов
Глава "Ростеха" также раскрыл, когда начнутся первые поставки российских самолетов МС-21 компании "Аэрофлот". По его словам, первое полугодие 2027 года будет отведено на оформление документов, а со второго уже начнутся поставки.