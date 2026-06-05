Москва5 июнВести.Авиакомпаниям лучше заключать контракты на новые самолеты МС-21 уже сейчас, чтобы получить готовый самолет через 2,5 года, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
По его словам, авиакомпании помимо пропускной способности производства должны учитывать, что самолет – высокотехнологичное изделие, срок изготовления которого составляет около 2 лет и более.
Чтобы получить МС-21 через 2,5 года, контракт на него надо заключать уже сейчасзаявил Чемезов в ходе ПМЭФ
Он отметил, что фактические объемы производства будут зависеть от реальных контрактов, проавансированных перевозчиками.
На данный момент подтвержденный спрос есть на 74 воздушных судна (всех типов – прим. ред.)сказал глава Ростеха
Ранее в ходе ПМЭФ состоялась церемония вручения сертификатов типа на авиационный двигатель ПД-8 и региональный самолет Ил-114-300.