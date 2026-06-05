Глава Ростеха порекомендовал авиакомпаниям покупать МС-21 уже сейчас

В Ростехе рассказали, когда лучше заключать контракты на новые МС-21 Глава Ростеха порекомендовал авиакомпаниям покупать МС-21 уже сейчас

Москва5 июн Вести.Авиакомпаниям лучше заключать контракты на новые самолеты МС-21 уже сейчас, чтобы получить готовый самолет через 2,5 года, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, авиакомпании помимо пропускной способности производства должны учитывать, что самолет – высокотехнологичное изделие, срок изготовления которого составляет около 2 лет и более.

Чтобы получить МС-21 через 2,5 года, контракт на него надо заключать уже сейчас заявил Чемезов в ходе ПМЭФ

Он отметил, что фактические объемы производства будут зависеть от реальных контрактов, проавансированных перевозчиками.

На данный момент подтвержденный спрос есть на 74 воздушных судна (всех типов – прим. ред.) сказал глава Ростеха

Ранее в ходе ПМЭФ состоялась церемония вручения сертификатов типа на авиационный двигатель ПД-8 и региональный самолет Ил-114-300.