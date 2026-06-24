ОАК: контракт на 90 самолетов МС-21 для "Аэрофлота" подпишут в ближайшее время

ОАК готовится подписать контракт с "Аэрофлотом" на поставку 90 лайнеров МС-21 ОАК: контракт на 90 самолетов МС-21 для "Аэрофлота" подпишут в ближайшее время

Москва24 июн Вести.Контракт на поставку "Аэрофлоту" 90 импортозамещенных среднемагистральных самолетов МС-21 уже согласован, подписание ожидается в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха, его слова приводит ТАСС.

На вторую партию контракт у нас согласован всеми техническими и юридическими службами. Ожидаем принятия решения по выделению финансирования. Думаю, что в самое ближайшее время контракт будет подписан сказал Бадеха, отвечая на соответствующий вопрос

Сейчас МС-21 проходит сертификационные испытания, которые планируется завершить в 2027 году. По словам главного конструктора самолета Виталия Нарышкина, лайнер является самым современным в мире, а большинство его систем уникальны.

Президент РФ Владимир Путин также оценил качество МС-21. Глава государства подчеркнул, что из-за санкционных ограничений в авиастроении России пришлось импортозаместить всю авиатехнику, и это удалось сделать.