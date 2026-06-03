ОАК: МС-21 и SJ-100 пойдут в серию под новым единым брендом

В ОАК рассказали о новом бренде для самолетов МС-21 и SJ-100 ОАК: МС-21 и SJ-100 пойдут в серию под новым единым брендом

Москва3 июн Вести.Объединенная авиастроительная компания (ОАК, входит в Ростех) начнет поставлять авиакомпаниям российские самолеты МС-21 и SJ-100 под новым единым брендом, заявил глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

Идея общего бренда сохранилась, по ней есть наработки, отметил Бадеха.

Полагаю, что самолеты будут поставляться авиакомпаниям уже под новым единым брендом приводит ТАСС слова Бадехи

Глава ОАК отметил, что российские пассажирские самолеты при выходе на высокую серийность смогут конкурировать с западными воздушными судами по цене.

Бадеха также заявил, что индийские авиакомпании могут купить до 200 самолетов Ил-114-300 и SJ-100. По его словам, Индия испытывает серьезную потребность в таких воздушных судах.