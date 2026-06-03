Москва3 июн Вести.Российские пассажирские самолеты при выходе на высокую серийность смогут конкурировать с западными самолетами по цене, заявил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

Мы видим хороший результат проектирования под заданную стоимость. Сегодня российские самолеты по стоимости и эксплуатации дороже иномарок, но это не драматично. Надо понимать, что это первые самолеты, судить о ценах по ним не совсем корректно приводит ТАСС слова Бадехи

Глава ОАК уверен, что с выходом на высокую серийность российские производители смогут обеспечить конкурентную стоимость самолетов.