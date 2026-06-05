ОАК: РФ - единственная страна в мире, которая сама полностью производит самолеты Бадеха: РФ - единственная страна, которая сама полностью производит самолеты

Москва5 июн Вести.Россия – единственная страна в мире, которая сама полностью производит самолеты. Об этом заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью ИС "Вести".

В мире стран, которые производят полностью самолеты, нет, кроме России. Сегодня мы, начиная с материалов, с элементной базы, 100% производим все в одной стране. Такого больше в мире нет сообщил он

Бадеха отметил, что это результат слаженной работы, которая была организована Минпромторгом и Ростехом.

Кроме того, добавил гендиректор ОАК, на рынке появляются новые компании, которые в том числе работают на задачи специальной военной операции.

Они сегодня приходят в гражданскую отрасль, и мы считаем, что на ближайшие годы гражданское авиастроение может стать локомотивом для развития в целом машиностроения в нашей стране сказал Бадеха

Ранее также сообщалось, что российский импортозамещенный самолет SJ-100 выполнил 80% летных испытаний.