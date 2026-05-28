Москва28 мая Вести.Россия остается единственной страной, которая строит самолеты без привлечения других государств. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

По его словам, это связано с нормативными актами и правилами сертификации авиационной техники, которые определяют порядок допуска комплектующих к эксплуатации изделия.

Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Boeing или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Superjet. Я уже не говорю про авионику, она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигателестроительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РПК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационной власти России пояснил Ярдов

Ранее сообщалось, что Airbus резко сократила поставки новых самолетов на фоне кризиса с топливом. В январе-апреле компания отправила 181 самолет для 57 заказчиков (- 5,7% в годовом выражении).