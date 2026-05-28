Глава Росавиации Ядров назвал основных производителей деталей для самолетов в РФ

Москва28 мая Вести.В России в производстве деталей, компонентов для авиапрома задействованы и сами авиакомпании. Об этом ИС "Вести" заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Основные игроки - это и S7, "ИКАР", сам "Аэрофлот" этим занимается. Они делают всю необходимую базу для создания этих комплектующих изделий сказал он

Ядров также напомнил, что в РФ наладили собственный процесс ремонта иностранных двигателей CFM56.

Как вы знаете, в конце прошлого года Михаил Мишустин открыл завод по ремонту авиационных двигателей CFM-56. Это самый распространенный двигатель, который устанавливается на узкофюзеляжные воздушные суда добавил глава Росавиации

Ранее сообщалось, что компания S7 Technics, входящая в группу S7, завершила строительство второй очереди завода в Москве по ремонту авиадвигателей и компонентов для самолетов Airbus 320 и Boeing 737.