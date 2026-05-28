В Росавиации заявили о росте числа специалистов по техобслуживанию на 57% Глава Росавиации Ядров: число специалистов по техобслуживанию выросло на 57%

Москва28 мая Вести.Отрасль технического обслуживания воздушных судов активно растет и развивается. Так, с 2022 года количество специалистов отрасли выросло на 57%, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в интервью ИС "Вести".

Ядров рассказал, что в России размещено около 200 ангарных комплексов для ремонта и технического обслуживания воздушных судов, восемь предприятий из которых являются крупнейшими.

Трудятся 8 тысяч специалистов и могут уже на сегодняшний день обслуживать 27 типов воздушных судов. И единовременно мы можем обслуживать в этих ангарах 92 воздушных судна. Мы видим, как эта отрасль развивается, в том числе по выданным специалистам по техническому обслуживанию сертификатам. С 2022 по 2026 год количество таких специалистов выросло на 57%, и уже на сегодняшний день составляет 37 тысяч отметил глава Росавиации

Дмитрий Ядров также подчеркнул, что парк воздушных судов РФ продолжает работать и развиваться, вопреки прогнозам экспертов. По его словам, на данный момент действующий сертификат летной годности имеют 4,5 тысячи воздушных судов, из которых более тысячи получили этот документ в прошлом году.