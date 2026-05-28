Москва28 мая Вести.Безопасность пассажиров является ключевым фактором для Росавиации. Сегодня РФ опережает зарубежные страны с развитой авиаотраслью по уровню безопасности полетов. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

Он отметил, что в прошлом году количество авиапроисшествий снизилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.

Самое ключевое — это безопасность полетов, потому что это первый фактор доверия наших пассажиров к авиационным перевозкам. И в прошлом году количество авиационных происшествий снизилось с 17 по отношению к 2024 году до 7. Если взять те публикованные документы Международной ассоциации гражданской авиации, безопасность полетов Российской Федерации выше, чем в других зарубежных странах, которые имеют сформировавшуюся авиационную отрасль заверил он

Вторым фактором глава Росавиации назвал анализ различных авиационных событий и рисков.

Второе, это все, что связано с анализами и факторами рисков. Каждое авиационное событие, инцидент, серьезный авиационный инцидент, авиапроисшествие детально исследуется и после его исследования издается приказ Росавиации или Межгосударственного авиационного комитета, в котором выделяются те рекомендации, которые должны предприятия принять сообщил Ядров

Также он отметил, в 2025 году Росавиация сдала 11 бюллетеней по безопасности полетов и проанализировала 300 факторов, по оценке рисков.

В настоящее время Ространснадзор совместно с Росавиацией после авиационной катастрофы в Тынде проверяет 51 региональную компанию и вводит соответствующие ограничения, как это уже показано было и с аннулированием сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ангара", введение ограничений в сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижиавиа". На выходе у нас еще две проверки. И я думаю, что по истечению 51 проверки региональных авиакомпаний будут приняты дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасности полета дополнил он

Ранее сообщалось, что Росавиация и Министерство транспорта получили представление от Минобороны России, которое вводит особый режим для полетов гражданских самолетов на высотах от 0 до 5100 метров в пределах Московской воздушной зоны. Согласно документу, ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов, медицинской эвакуации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и ЛЭП, а также полетов по государственным контрактам.