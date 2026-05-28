Москва28 мая Вести.В России выпускается широкий ассортимент комплектующих для иностранных самолетов, начиная от интерьера и заканчивая тормозными дисками. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

По его словам, в эту работу включились промышленные предприятия, которые находятся в структуре Министерства промышленности, а также сами авиакомпании начали формировать полноценные центры по техническому обслуживанию и центры по изготовлению альтернативных комплектующих изделий.

Основной старт был дан в 2022 году, и все начиналось с интерьера, кухонь, кресел, различных приборов размещения багажа. На сегодняшний день мы изготавливаем комплектующие изделия, связанные с электроснабжением, кондиционированием, тормозными дисками. Все это делают наши предприятия промышленности и предприятия под авиационными компаниями. Для этой задачи был дан соответствующий законодательный толчок в виде издания правительством ряда распоряжений, а также принятие в прошлом году закона, поправки в Воздушный кодекс, который позволяет изготавливать аналогичные комплектующие изделия, так называемый закон PMA-компонентов. Это общемировая практика, она реализуется в тех странах, в которых отрасль по созданию аналогов комплектующих изделий окончательно сформировалась и имеет соответствующие компетенции пояснил Ядров

Он дополнил, что принятый закон о РМА-компонентах позволяет снизить зависимость от иностранных поставщиков.