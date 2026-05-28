Москва28 мая Вести.Вопреки прогнозам многих экспертов, парк воздушных судов РФ продолжает работать. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

По его словам, на данный момент действующий сертификат летной годности имеют 4,5 тысячи воздушных судов, из которых более тысячи получили этот документ в прошлом году.

Многие эксперты, в том числе наши и зарубежные, это предрекали, что парк воздушных судов остановится. Но, как вы видите, мы сегодня находимся на одном из предприятий Аэрофлота. Видим, как проходит обслуживание воздушного судна иностранного, отечественного производства. На сегодняшний день действующий сертификат летной годности в Российской Федерации имеет 4500 воздушных судов. Из них в 2025 году Росавиация выдала новых сертификатов 1657 единиц. Для поддержания летной годности нужны центры по техническому обслуживанию и ремонту, и 270 центров из 573 могут обслуживать иностранную технику, наиболее уязвимую в данный момент. Также 37 организаций Росавиации сертифицированы для того, чтобы осуществлять соответствующие доработки сформировавшейся новой отрасли, [которые] позволяют восстанавливать воздушные суда отметил Ядров

Он уточнил, что в 2025 году были восстановлены 14 самолетов иностранного производства.

Руководитель добавил, что в настоящее время на территории России размещено порядка 200 ангарных комплексов. На них единовременно могут обслуживаться до 92 воздушных судов 27 типов.

Ядров также подчеркнул, что о росте отрасли свидетельствует увеличение сертифицированных специалистов по. Их число с 2022 года выросло на 57% и сегодня составляет 37 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Росавиация может ввести особый режим для полетов над Москвой. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов, медицинской эвакуации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и ЛЭП.