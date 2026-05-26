Росавиация может ввести особый режим для полетов над Москвой В Московской воздушной зоне могут ввести особый режим полетов

Москва26 мая Вести.Министерство транспорта и Росавиация получили представление от Минобороны России, которое вводит особый режим для полетов гражданских самолетов на высотах от 0 до 5100 метров в пределах Московской воздушной зоны. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 м в пределах Московской воздушной зоны (центрально-европейская часть России) написал Артем Кореняко

Согласно документу, ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов, медицинской эвакуации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и ЛЭП, а также полетов по государственным контрактам.

Ввод особого режима предусмотрен Федеральными правилами использования воздушного пространства (пункт 55). Режим устанавливает Росавиация по представлению Генштаба ВС РФ. Необходимые документы согласуют со всеми заинтересованными ведомствами. В случае принятия решения информация об ограничениях и сроках будет доведена до авиапользователей.