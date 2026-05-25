В июне малой авиации запретят полеты над Москвой и областью

Москва25 мая Вести.В июне полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне будут полностью запрещены. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

Ограничения вводятся на полеты малой авиации на высотах до 5100 метров. Конкретные даты действия запрета не уточняются.

Район запрета полетов ограничен: на западе государственной границей с Республикой Беларусь и РПИ Санкт-Петербург, на севере РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке РПИ Самара говорится в сообщении

На юге зона ограничения устанавливается в соответствии с временным режимом, установленном на юге РФ.

В организации уточнили, что исключения могут сделать для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняющих полеты в аэропорты и из них.

Также ограничения не распространятся на полеты, связанные с оказанием медицинской помощи и эвакуацией, выполнением авиационно-химических работ, авиационных работам по госконтрактам, ‍мониторингом трубопроводов и линий электропередач.