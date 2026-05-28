Москва28 мая Вести.Российским специалистам предстоит тщательно изучить зарубежные технологии для выпуска своих комплектующих, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в интервью ИС "Вести".

Глава Росавиации выразил уверенность, что российские специалисты справятся с поставленными задачами по импортозамещению в отрасли. Однако, по его мнению, сначала нужно изучить зарубежные технологии.

На финальной стадии обсуждения федеральные авиационные правила по сертификации авиационной техники, которые как раз определят, полноценный порядок, как и каким образом мы будем допускать комплектующие изделия. С учетом того, что все материалы и все технологии сформированы за рубежом, мы должны очень тщательно к этому подойти и исследовать и материалы, и прочность, и сами изделия, и программное обеспечение сказал Ядров

Руководитель Росавиации также подчеркнул, что парк воздушных судов РФ продолжает работать и развиваться, вопреки прогнозам экспертов. По его словам, на данный момент действующий сертификат летной годности имеют 4,5 тысячи воздушных судов, из которых более тысячи получили этот документ в прошлом году.

