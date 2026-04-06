Москва6 апр Вести."Аэрофлот" поддерживает высокие показатели по состоянию парка своих воздушных судов, несмотря на ограничения. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Александровский отметил, что общий парк авиакомпании насчитывает 352 самолета, включая три воздушных судна, эксплуатируемых по программе "мокрого" лизинга – механизма, который предусматривает аренду воздушного судна вместе с экипажем.

Исправность парка воздушных судов поддерживается тоже на максимально высоких значениях, сопоставимых с уровнем 2019 года, несмотря – еще раз – на те ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся по поддержанию летной годности сказал он

По его словам, в том числе благодаря этому "Аэрофлот" достиг высоких показателей по общему налету часов. Это значение превысило миллион часов по всему парку. Среднегодовой темп роста в 2023–2025 годах составил 8,9 процента.

Как подчеркнул Александровский, такие результаты обеспечиваются в том числе высоким уровнем инженерного персонала. При этом комплексный подход в работе с инженерами дочерней компании "Аэрофлот Техникс" и обслуживании в ангарах позволяет эффективно эксплуатировать воздушные суда.

Путин в свою очередь отметил, что "Аэрофлот" завершил 2025 год с положительными показателями в объеме перевозок и доходности.