Москва6 апр Вести."Аэрофлот" в 2025 году выполнял 63% рейсов в обход Москвы. Об этом сообщил глава ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александровский отметил, что глава государства поставил задачу увеличить число рейсов в обход Москвы до не менее чем 50%.

Группа "Аэрофлот" в 2025 году уже достигла значения 63 процента рейсов, минуя Москву. То есть у нас всего по сети 297 направлений, из них 186 как раз мы выполняли в обход Москвы сказал Александровский

Он отметил, что это позволило повысить транспортную доступность для россиян из других регионов.