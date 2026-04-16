Москва16 апр Вести.Дефицит самолетов вынуждает российские авиакомпании перераспределять парк с внутренних направлений на международные, которые являются более выгодными. Об этом говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, размещенном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В 2025 году общий трафик авиакомпаний снизился на 2,5% – до 108,9 млн человек. Это обусловлено спадом внутренних перевозок на 3,8%. При этом международный трафик, наоборот, вырос на 1,6%, до 27,4 млн человек, в том числе в страны дальнего зарубежья.

В АЭВТ пояснили, что приоритетное использование авиапарка на международный рейсах обусловлено стремлением перевозчиков поддерживать свою финансовую устойчивость. Ассоциация приводит цифры: только за первые девять месяцев 2025 года общая операционная прибыль авиакомпаний упала более чем на 30% – до 51,2 млрд рублей.

Причиной сокращения прибыли стал опережающий рост расходов над доходами – 1,525 трлн рублей против 1,576 трлн рублей соответственно.

Драйверами повышения расходной части стали затраты на аренду и лизинг авиатехники (+15%, 234,6 млрд рублей), ее обслуживание и ремонт (+14,8%, 191,8 млрд рублей), а также аэропортовое обслуживание (+6,1%, 222,2 млрд рублей).

Ранее Росавиация сообщала, что в 2026 году на субсидированные авиаперевозки из городов Дальнего Востока в крупнейшие аэропорты страны направят 7,5 миллиардов рублей.