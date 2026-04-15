Российские авиакомпании перенаправили рейсы с Ближнего Востока на внутренние Минтранс: авиакомпании РФ ушли с Ближнего Востока на внутренние рейсы

Москва15 апр Вести.На внутренних линиях в летнем сезоне 2026 года российские авиакомпании предлагают более 37 миллионов билетов, а в случае необходимости готовы оперативно увеличивать провозные емкости на популярных направлениях. Об этом РИА Новости сообщили в Минтрансе РФ.

На летний период – с мая по сентябрь 2026 года - российские авиакомпании выставили 37,3 миллиона кресел на внутренних линиях и 10,8 миллиона - на международных​​​... сказали в ведомстве

В Минтрансе отметили, что традиционно высокий спрос в этом летнем сезоне ожидается в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Горно-Алтайск, города Сибири и Дальнего Востока.

При необходимости авиакомпании готовы оперативно наращивать емкости на наиболее востребованных направлениях добавили в министерстве

Выступая в среду на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Минтрансу и Росавиации поручено проработать вопрос о запуске прямых рейсов между самыми востребованными российскими городами, используя мощности, освободившиеся после отмены рейсов на Ближний Восток.