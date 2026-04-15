Решетников: турпоток иностранцев в Россию вырастет на 25% в 2026 году

Москва15 апр Вести.Минэкономразвития рассчитывает, что турпоток иностранцев в Россию по итогам 2026 года увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом и достигнет 6,5 млн человек. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, за первые два месяца 2026 года число приезжающих из-за рубежа туристов выросло на 37,5% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Рассчитываем на конец года выйти на цифру в 6,5 миллионов иностранных туристов сказал Решетников в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ

Министр отметил, что с марта значение иностранного турпотока скорректируется из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. В то же время он напомнил о вступлении в силу в мае соглашения об отмене въездных виз для жителей Саудовской Аравии. Кроме того, ведется работа над улучшением условий въезда для граждан Индии, Вьетнама, Малайзии, Бахрейна и Кувейта, заключил Решетников.

В феврале заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что по итогам 2025 года турпоток иностранных граждан в Россию составил 4,8 млн человек, что больше прошлогоднего показателя на 15%.

В марте сообщалось, что страны Персидского залива, в которых расположены популярные курорты, обеспокоены приостановкой турпотока из России. Речь идет об Омане, Катаре и ОАЭ.