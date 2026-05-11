Россия намерена увеличить турпоток из Саудовской Аравии до 200 тысяч человек

Москва11 мая Вести.Россия ожидает рост турпотока из Саудовской Аравии до 200 тысяч человек к концу 2026 года. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев.

По его словам, введение безвизового режима способно увеличить поток туристов на 30–50%, как это уже происходило в отношениях с другими странами.

Мы надеемся, что по итогам 2026 года сможем пройти порог 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии сказал Никита Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба министерства

Он добавил, что интерес граждан Саудовской Аравии к поездкам в Россию продолжает расти. Так, если в 2024 году страну посетили около 108 тысяч туристов из королевства, то в 2025 году показатель увеличился на 33% и превысил 140 тысяч поездок.

11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией. Граждане двух стран смогут находиться на территории без виз до 90 дней в течение года. Режим распространяется на туристические, деловые и частные поездки. Паломникам для поездок на хадж по-прежнему потребуется отдельная виза.