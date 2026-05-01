Москва1 мая Вести.С 11 мая текущего года для граждан Российской Федерации начнет действовать безвизовый режим при въезде в Королевство Саудовская Аравия. Данную информацию официально подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что запуск безвизового формата стал логичным шагом на фоне значительного роста взаимного интереса между странами. По данным ведомства, в прошлом году количество поездок саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35%, а россиян в королевство - на 42%. Эта статистика также привела к межправительственному соглашению об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов, добавили в российском МИД.

Ранее сообщалось, что РФ и Саудовская Аравия проработают запуск рейсов российских авиакомпаний.