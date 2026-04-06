МИД: Россия и Саудовская Аравия введут безвизовый режим в мае

Москва6 апр Вести.Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о безвизовом режиме вступит в силу 11 мая. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Документ был подписан в Эр-Рияде 1 декабря прошлого года.

11 мая 2026 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований говорится в сообщении

Таким образом, с 11 мая россияне смогут каждый год пребывать в Саудовской Аравии без визы в течение 90 дней непрерывно или суммарно. При этом граждане РФ не должны работать, учиться или проживать на территории Королевства.

Если россияне направляются в Саудовскую Аравию для вышеупомянутых целей или чтобы совершить хадж или умру в период хаджа, они должны получить соответствующую визу.

Аналогичные правила будут действовать и для граждан Саудовской Аравии при посещении России.

Ранее стало известно, что Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвиза для россиян на год.