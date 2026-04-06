Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим на год

Москва6 апр Вести.Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового въезда для россиян на год вперед.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на анонимный источник в Министерстве иностранных дел РФ.

Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год заявил собеседник издания

По информации газеты, в настоящее время Москва и Пекин прорабатывают модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан двух стран.

В случае пролонгации безвиза, режим будет действовать до середины сентября 2027 года.

Ранее глава российского Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что РФ и Китай заинтересованы в том, чтобы продлить безвизовый режим.