Москва21 мая Вести.Количество авиарейсов между Россией и Китаем, которое достигло 250 в неделю, продолжит активно увеличиваться. Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, чьи слова передает ТАСС.

По словам министра, продление действия безвизового режима между двумя странами станет мощным стимулом для дальнейшего развития туристических связей, создания новых рабочих мест в сфере услуг и роста несырьевого экспорта.

Как отметил Решетников, для Пекина это открывает возможности участвовать в совместных проектах в области туризма и логистики, а также расширить географию безопасного и комфортного туристического отдыха.

Министр напомнил, что благодаря отмене визовых требований в первом квартале 2026 года общий туристический поток между Россией и Китаем возрос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество въездов только китайских граждан в Россию увеличилось почти на четверть – 23%. Такой результат, по мнению Решетникова, был достигнут в том числе благодаря системной работе по продвижению национального туристического бренда Discover Russia на китайском рынке.

Ранее сообщалось, что Китай продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года.