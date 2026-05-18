Титов: турпоток из Китая в РФ может вырасти на треть после введения безвиза

Титов спрогнозировал рост турпотока из Китая в Россию Титов: турпоток из Китая в РФ может вырасти на треть после введения безвиза

Москва18 мая Вести.Туристический поток из Китая в Россию может увеличиться примерно на 30% после шести месяцев действия безвизового режима, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Свой прогноз он привел в презентации, с которой ознакомилась Газета.ru.

По данным Титова, безвизовый режим заметно повлиял на туризм между двумя странами. Так, в четвертом квартале 2025 года россияне съездили в КНР около 746 тыс. раз – это на 40% больше, чем годом ранее. Особенно вырос интерес к Хайнаню, который принял более 500 тыс. туристов из России.

Также увеличился спрос китайских туристов на поездки во Владивосток, Благовещенск, на Байкал и в Арктику.

Чаще стали выбирать поездки в малых группах и парами, а празднование китайского Нового года в России стало более масштабным говорится в презентации

Кроме того, там указывается, что опасения по поводу негативных последствий безвиза пока не подтвердились. Среди них, например, был возможный скачок цен на авиабилеты.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Китай посетили более двух миллионов российских туристов. По его словам, встречные туристические потоки между РФ и КНР только продолжают расти.