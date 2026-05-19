Москва19 мая Вести.Безвизовый режим между Россией и Китаем открывает новые возможности для налаживания контактов между гражданами обеих стран, а также способствует активизации деловых связей, заявил президент Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в Китай.

Путин подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы народы России и Китая становились ближе и лучше понимали друг друга.

Мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая отметил Путин

Сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов призвал продлить безвизовый режим между Россией и Китаем. По его словам, безвиз с Китаем не несет ни демографических, ни экономических, ни политических рисков для России.

Китай ввел безвизовый режим с Россией с 15 сентября 2025 года. Безвиз действует до 14 сентября 2026 года.

Путин 1 декабря 2025 года подписал указ, устанавливающий безвизовый режим въезда в Россию для граждан Китая на срок до 30 дней. Безвиз действует до 14 сентября 2026 года.