Китайский посол выступил за продление безвиза между РФ и Китаем навсегда

Москва5 апр Вести.Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил ТАСС, что выступает за продление безвизового режима между Россией и Китаем навсегда.

Китайский дипломат ответил на вопрос, на какой срок было бы полезно продлить безвизовый режим между Китаем и Россией.

Я надеюсь, что навсегда заявил Чжан Ханьхуэй

Безвизовый режим полезен для народов, он предоставил "очень много удобных условий", указал посол.

Китай с 15 сентября 2025 года ввел временный безвизовый режим на год для россиян, которые въезжают в страну на срок до 30 дней. Россия в ответ также ввела безвиз для граждан из Китая на срок до 14 сентября 2026 года.