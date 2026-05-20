Путин заявил о продолжении безвизового режима между РФ и Китаем

Москва20 мая Вести.Россия и Китай продолжат практику безвизового режима для граждан двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам российского лидера, введение безвизового режима стало дополнительным стимулом для развития гуманитарных контактов между странами. Путин также отметил расширение сотрудничества в сфере культуры и образования.

Эту практику безусловно будем продолжать сказал Путин

Президент России напомнил, что после проведения годов культуры страны переходят к реализации нового межгосударственного проекта - годов сотрудничества в сфере образования. Путин подчеркнул, что это уже десятый тематический проект между двумя государствами.

19-20 мая российский лидер находится в КНР с официальным визитом.