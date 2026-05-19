Титов: безвиз с Китаем заметно оживил турпоток между странами

Москва19 мая Вести.Туристический обмен между Россией и Китаем вырос после введения взаимного безвизового режима, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, сообщает Газета.Ru.

Почти 220 тыс. граждан Китая посетили Россию за первые три месяца 2026 года, уточнил Титов.

До Нового года бронирование отелей в Китае самостоятельными туристами из России выросло на 70% приводит газета слова Титова

При этом потенциал роста не исчерпан, поскольку массового разворота туристов из Китая в сторону "глубинной России" еще не произошло. Китайские туристы в основном выбирают Москву, Санкт-Петербург и приграничные города Дальнего Востока, подчеркнул Титов.

Между тем президент Владимир Путин заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем открывает новые возможности для налаживания контактов между гражданами обеих стран.