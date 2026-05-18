Титов: Китай занял третье место по популярности у туристов из РФ в начале года

Москва18 мая Вести.Китайская Народная Республика стала третьим по популярности направлением у российских туристов в начале этого года. Об этом рассказали в пресс-службе спецпредставителя президента России Бориса Титова в беседе с ТАСС.

Сообщается, что за последние несколько месяцев двусторонний турпоток между Россией и Китаем "самым явственным образом оживился".

Так, по информации погранслужбы ФСБ России, в период с января по март туристы из РФ совершили 396 тысяч поездок, что на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В начале 2026 года Китай занял третье место среди самых популярных направлений для российских туристов, уступая только Египту и Турции передает слова Титова его пресс-служба

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что благодаря безвизовому режиму более двух миллионов российских граждан посетили Китай.