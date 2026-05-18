Москва18 маяВести.Китайская Народная Республика стала третьим по популярности направлением у российских туристов в начале этого года. Об этом рассказали в пресс-службе спецпредставителя президента России Бориса Титова в беседе с ТАСС.
Сообщается, что за последние несколько месяцев двусторонний турпоток между Россией и Китаем "самым явственным образом оживился".
Так, по информации погранслужбы ФСБ России, в период с января по март туристы из РФ совершили 396 тысяч поездок, что на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В начале 2026 года Китай занял третье место среди самых популярных направлений для российских туристов, уступая только Египту и Турциипередает слова Титова его пресс-служба
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что благодаря безвизовому режиму более двух миллионов российских граждан посетили Китай.