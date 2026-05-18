Москва18 мая Вести.Более 2 миллионов граждан России посетили Китайскую Народную Республику благодаря установлению безвизового режима между странами, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что встречные туристические потоки между РФ и КНР продолжают расти, и взаимный безвизовый режим, который был введен в 2025 году по инициативе Пекина, этому способствует.

В прошлом году в Китае побывали более 2 млн россиян. И порядка более 1 млн китайских граждан посетили нашу страну сказал Ушаков

Ранее Пекин уведомил Москву, что готов продлить действие безвиза для россиян еще на год. В случае продления он будет действовать до середины сентября 2027 года.