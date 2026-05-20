Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года МИД КНР сообщил о продлении 30-дневного безвизового въезда для граждан РФ

Москва20 мая Вести.Китай продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

По словам дипломата, решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных и деловых обменов между двумя странами. Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней.

Безвизовый въезд будет доступен для поездок с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями. В МИД КНР подчеркнули, что Пекин намерен и дальше совместно с Москвой работать над упрощением взаимных поездок граждан.

Пробный безвизовый режим для россиян Китай ввел в сентябре 2025 года. По словам президента России Владимира Путина, введение безвизового режима стало дополнительным стимулом для развития гуманитарных контактов между странами.