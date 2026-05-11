Москва11 мая Вести.Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития России.

По данным ведомства, по состоянию на апрель 2026 года россияне могут посещать без визы 86 стран мира, еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда – электронные визы или визы по прибытии.

Кроме того, в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время.

11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией. Граждане двух стран смогут находиться на территории без виз до 90 дней в течение года. Режим распространяется на туристические, деловые и частные поездки. Паломникам для поездок на хадж по-прежнему потребуется отдельная виза.