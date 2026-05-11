Россияне смогут с 11 мая въезжать в Саудовскую Аравию без виз С 11 мая россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз

Россияне могут с 11 мая совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без виз, отмечает МИД.

Граждане России могут въезжать в Саудовскую Аравию и пребывать в стране без виз непрерывно или совокупно не более 90 дней в течение календарного года. При этом россияне не могут работать, получать образование или проживать в королевстве без особого разрешения.

Между тем российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры, должны получить соответствующую визу.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.